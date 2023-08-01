«الأوقاف»: الهيئة تحقق 12.8% زيادة في إيرادات شهر يوليو

قالت هيئة الأوقاف المصرية، إنها تواصل تحقيق مستهدفاتها المالية، وقد استقبلت الشهر الأول من العام المالي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م بالمزيد من تحقيق الأرقام القياسية في الأرباح والإيرادات.

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٧/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١٥١,١١٩,٤٦٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١٧,٠٩١,٨٩٣) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٥١,٠٦٦,٩٣٩) جنيهًا، بنسبة قدرها (٥١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.