«الأوقاف»: الهيئة تحقق 12.8% زيادة في إيرادات شهر يوليو

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٧/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١٥١,١١٩,٤٦٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١٧,٠٩١,٨٩٣) جنيهًا

«الأوقاف»: الهيئة تحقق 12.8% زيادة في إيرادات شهر يوليو
أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل

7:18 م, الثلاثاء, 1 أغسطس 23

قالت هيئة الأوقاف المصرية، إنها تواصل تحقيق مستهدفاتها المالية، وقد استقبلت الشهر الأول من العام المالي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م بالمزيد من تحقيق الأرقام القياسية في الأرباح والإيرادات.

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٧/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١٥١,١١٩,٤٦٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١٧,٠٩١,٨٩٣) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٥١,٠٦٦,٩٣٩) جنيهًا، بنسبة قدرها (٥١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل

7:18 م, الثلاثاء, 1 أغسطس 23