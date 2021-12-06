الأوقاف: الزاويا التي تقام فيها صلاة الجمعة يسمح فيها بتأدية صلاة الجنازة

أكد مسؤول بالأوقاف أن صلاة الجنازة ستتم في المساجد التي تؤدي فيها «الجمعة» وعددها يتجاوز 80 ألفا

قال الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف إن الزاويا التي تقام فيها صلاة الجمعة يسمح فيها بتأدية صلاة الجنازة .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.



وأضاف: “مجلس الوزراء وعبر اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وافق على القرار تيسيراً على المواطنين بعد أن وافقت من قبل على إعادة فتح دورات المياه وذلك في الاجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي”.

وأوضح أن قرار العليا لإدارة الأوبئة والجوائح سمحت بإقامة صلاة الجنازة في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة والمقصود بذلك كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة “

وحول كون القرار ينطلي على الزوايا أجاب نوح قائلاً : “الزاويا إن كانت تقام فيها صلاة الجمعة يسمح فيها بتأدية صلاة الجنازة وفقاً لنص وصحيح القرار الصادر مساء اليوم”.



وعقبت الحديدي قائلة : “الزوايا مساجد صغيرة ولايكون بها تهوية جيدة عقب العيسوي قائلاً : الزوايا فقط التي تطبق وتؤدى فيها صلاة الجمعة وطالما يتم تأدية صلاة الجمعة فيها بضوابط إحترازية يطبق ذات الامر على الجنائز”.



وناشد المواطنين بضرورو الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها سواء في المساجد أو غير المساجد حفاظاً على صحتهم وصحة الاخرين “.

وحول الضوابط الاحترازية في الجنائز والصلوات قال : لابد من إرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وأن يحمل معه سجادة الصلاة الخاصة به “



وكشف أن عدد المساجد التي تؤدى فيها صلوات الجمعة تزيد عن 80 ألف مسجداً وسيسري عليها تطبيق القرار بذات الاجراءات الاحترازية المتبعة في صلاة الجمعة.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال مساء اليوم إنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة، وذلك مع الحفاظ على جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.



وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه تيسيرًا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.



وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات، كما تدعو جميع المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا.

