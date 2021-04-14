الأوقاف: التزام تام بالتدابير الاحترازية في ثالث ليالي صلاة التراويح

قالت إنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد

أكدت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء 2 رمضان 1442هجرية الموافق 14 أبريل2021م أن المساجد قد قامت بأداء صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية , وخلال نصف ساعة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من وزارة الأوقاف لأداء صلاة التراويح لليلة الثالث لصلاة التراويح من ليالي الشهر الفضيل المبارك ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

ووفق بيان الأوقاف، أظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري ، وهو ما أكدته جميع المديريات ، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا .

كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا في غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة .

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد ، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى.

وقالت إنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية , محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.