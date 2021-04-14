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الأوقاف: التزام تام بالتدابير الاحترازية في ثالث ليالي صلاة التراويح

قالت إنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد
المال - خاص 11:53 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 11:53 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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أكدت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء 2 رمضان 1442هجرية الموافق 14 أبريل2021م أن المساجد قد قامت بأداء صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية , وخلال نصف ساعة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من وزارة الأوقاف لأداء صلاة التراويح لليلة الثالث لصلاة التراويح من ليالي الشهر الفضيل المبارك ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

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ووفق بيان الأوقاف، أظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري ، وهو ما أكدته جميع المديريات ، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا .

كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا في غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة .

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وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد ، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى.

وقالت إنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية , محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

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بقلم المال - خاص

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