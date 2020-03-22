الأوقاف: إنهاء الخدمة جزاء المخالفين لتعليمات غلق المساجد

قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الدينى رئيس غرفة المتابعة بديوان عام الوزارة ، قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف / عباس أحمد عباس إمام وخطيب بمحافظة بنى سويف عن العمل ، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة ثلاثة أشهر ، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة غدًا الإثنين 23/3/2020م ، مع التوصية بالنظر فى إنهاء خدمته ، أو إحالته لباحث دعوة.

ونشر مجلس الوزراء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، أن الوزارة تؤكد أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.