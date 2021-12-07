سيــارات

«الأوفر برايس» يهبط على سيارات «شيري تيجو 7».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 302 ألف جيه
أحمد عوض 6:40 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 6:40 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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كشف رصدٌ أجرته «المال» عن تطور أسعار السيارات في مصر، تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار- بشكل غير رسمي- على طرازات «شيري تيجو 7» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتصل إلى 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يُذكر أن سيارات «شيرى تيجو 7» كانت تُباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «شيري تيجو 7» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
BASE LINE2953027
BASE LINE3203277
القيمة بالألف جنيه

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أتوماتيك”.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

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بقلم أحمد عوض

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