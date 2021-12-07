«الأوفر برايس» يهبط على سيارات «شيري تيجو 7».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 302 ألف جيه

كشف رصدٌ أجرته «المال» عن تطور أسعار السيارات في مصر، تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار- بشكل غير رسمي- على طرازات «شيري تيجو 7» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتصل إلى 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يُذكر أن سيارات «شيرى تيجو 7» كانت تُباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «شيري تيجو 7» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات BASE LINE 295 302 7 BASE LINE 320 327 7 القيمة بالألف جنيه

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أتوماتيك”.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.