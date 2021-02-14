«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي إلنترا HD» إلى 6 آلاف جنيه (فيديو)

لتباع للمستهلك من 247 إلى 275 ألف جنيه

تتبعت “المال” تطور أسعار السيارات في مصر، حيث شهد ارتفاع قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «هيونداي إلنترا HD» إلى 6 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وتباع سيارات «هيونداي إلنترا HD» بأسعار غير رسمية تتراوح بين 247 إلى 275 ألف جنيه لمختلف الفئات.

يذكر أن الأسعار الرسمية لطرازات “إلنترا HD” تتراوح بين 240.9 و268.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وينتمي طراز «هيونداى النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: