سيــارات

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي إلنترا HD» إلى 17 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 260 إلى 288 ألف جنيه، لمختلف الفئات
أحمد عوض 11:29 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 11:29 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر خلال مايو الحالى، عن زيادة قيمة «الأوفر برايس» والزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار على طرازات «هيونداي إلنترا HD»- ذات النسخة المجمعة محليًا- بقيمة بلغت 17 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 260 إلى 288 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

يذكر أن الأسعار الرسمية لطرازات «إلنترا HD» تبدأ من 242.9 إلى 270.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

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ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، الزيادات السعرية الغير رسمية على طرازات «إلنترا HD»، إلى نقص الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية، موضحا أن أغلب المنتجين المحليين يعانون من نقص شديد في مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع الأمر الذي تسبب في حدوث فجوة بين آليات العرض والطلب.

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وينتمي طراز «هيونداي إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

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ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

هيونداي النترا 2021
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بقلم أحمد عوض

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