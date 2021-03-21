«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 12 ألف جنيه

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن زيادات على طرازات «هيونداي أكسنت RB» – بشكل غير رسمي- تحت مسمي «الأوفر برايس» إلى 12 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 242 و263 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن الأسعار الرسمية لسيارات «هيونداي أكسنت RB» تتراوح بين 214.9 و250.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أرجع أحد موزعي سيارات هيونداي، الزيادات السعرية لطرازات «أكسنت RB» إلى نقص المعروض وانخفاض الكميات الموردة منها داخل السوق التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.

وينتمي طراز «هيونداى أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار السيارات و«الأوفر برايس» في مصر: