«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «فولكس فاجن تيجوان» إلى 60 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 595 إلى 706 آلاف جنيه

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «فولكس فاجن تيجوان» إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار سيارات «فولكس فاجن تيجوان» في مصر الفئة السعر الرسمي السعر التجاري قيمة «الأوفر برايس» Elegance 570 595 25 R-Line 645.9 706 60 القيمة بألاف جنيه

وينتمى طراز «تيجوان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.