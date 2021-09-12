سيــارات

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «فولكس فاجن تيجوان» إلى 85 ألف جنيه

بعد إعلان توقف إنتاجها عالميًا حتى نهاية 2021
المال - خاص 6:40 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 6:40 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية بشكل غير رسمى “أوفر برايس” على طرازات «فولكس فاجن تيجوان» بقيمة تتراوح بين 55 إلى 85 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة من جانب الموزعين والتجار على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «فولكس فاجن تيجوان» في مصر خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Elegance58063555
R-Line65574085
القيمة بألاف جنيه

يذكر أن الشركة “المصرية التجارية وأتوموتيف” الوكيل المحلي للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودي» في مصر، أعلنت – فى وقت سابق – عن إبلاغ الشركة الألمانية «فولكس فاجن» بتوقف عمليات إنتاج طرازات «تيجوان، وباسات» حتى نهاية العام الحالى.

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ينتمى طراز “فولكس فاجن تيجوان” لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.2 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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