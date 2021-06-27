سيــارات

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «شيفروليه كابتيفا» إلى 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 340 إلى 410 آلاف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 8:10 م, الأحد, 27 يونيو 21 8:10 م, الأحد, 27 يونيو 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة أسعار طرازات طرازات «شيفروليه كابتيفا» – بشكل غير رسمي- تحت مسمى “الأوفر برايس بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يونيو الحالي.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة مقابل التسليم الفورى للمستهلكين ولعدم الدخول فى قائمة الحجوزات.

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ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» في السوق المحلية خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
LS3353405
LT3603666
Premmiere H/L3803888
Premmiere T/L40041010
القيمة بالألف جنيه

ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

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ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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