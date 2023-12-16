«الأوفر برايس» يقفز على أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 200 ألف جنيه

فى تطور سريع لحركة أسعار السيارات مع بداية الأسبوع الجاري، فقد ارتفعت قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها موزعى وتجار السيارات على هيونداي أكسنت RB لتتراوح بين 140 إلى 200 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

و«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافى يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفورى، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وأرجع أحد تجار السيارات الزيادات السعرية الضخمة لطرازات «هيونداي أكسنت RB» إلى ضعف الكميات المنتجة والموردة من قبل وكيلها المحلى خلال الأسابيع الماضية؛ مما أدى نقص المعروض منها داخل السوق المحلية.

وأكد أن النسبة الأكبر من موزعى وتجار السيارات اتجهوا لرفع أسعار طرازات «أكسنت RB» في إطار زيادة حجم المكاسب والحفاظ على الإيرادات المحصلة عن عمليات البيع شهريًا.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات هيونداي أكسنت RB لدى موزعى وتجار السيارات:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري (موزعين وتجار) مقدار الفروقات GL 670 810 140 GL SR 680 860 180 GL DAB+ABS 695 895 200 GL HL 730 930 200 القيمة بالألف جنيه

وتزود «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ودعمت طرازات هيونداي أكسنت RB”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للإمالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتقدم السيارة بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتأتى طرازات «أكسنت RB» ”الفئة الثانية” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثالثة” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخلية مطلية من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».