«الأوفر برايس» يقفز بـ«الدبابة» 15 ألف جنيه

أشار عدد من موزعى سيارات العلامة التجارية «شيفروليه» إلى زيادة أسعار طرازات «شيفروليه البيك أب – الدبابة« موديل 2022 – بشكل غير رسمى، تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

من جهته، علق أحد موزعى سيارات العلامة التجارية «شيفروليه» على ارتفاع أسعار «البيك أب – الدبابة» بشكل غير رسمي؛ قائلًا: «قلة المعروض ومحدودية الكميات المطروحة داخل السوق قد دفعت الموزعين لاقرار زيادات سعرية بهدف تعظيم المكاسب».

وأوضح الموزع لـ«المال» أن إجمالى الحصص والكميات التى تم طرحها من سيارات شيفروليه “البيك أب – الدبابة” من موديلات 2022 لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلى داخل السوق خلال الوقت الحالى.

كانت شركة «المنصور للسيارات» أعلنت عن تقديم سيارات شيفروليه “البيك أب – الدبابة” موديل 2022 عبر – 4 فئات- بأسعار تبدأ من 291.7 إلى 320.7 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال الشهر الحالى.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات «الشاحنات» بمختلف فئاتها، بنسبة بلغت %72.7 بعدما تمكنت من تسويق 5535 مركبة فى السوق المحلية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

قفزت مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة %22.9 لتصل إلى 5177 مركبة فى السوق المحلية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 4212 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وهيمنت شيفروليه «البيك أب – الدبابة» على النصيب الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %78 مسجلة بيع 4028 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 5177 وحدة، خلال تلك الفترة.