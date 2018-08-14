«الأوفر برايس» يشعل العلامات اليابانية

■ تويوتا وميتسوبيشى ونيسان الأكثر تضرراً.. وهوندا وسوزوكى بالسعر الرسمىالمال-خاصأكد عدد من موزعى وتجار السيارات، تفشى ظاهرة الأوفر برايس بالعديد من طرازات وأنواع العلامات التجارية اليابانية، خاصة مع قلة المعروض، وارتفاع الطلب.ويتواجد بالسوق المحلية ما يقرب من 8 علامات تجارية، هى: تويوتا، ومي





■ تويوتا وميتسوبيشى ونيسان الأكثر تضرراً.. وهوندا وسوزوكى بالسعر الرسمى

المال-خاص

أكد عدد من موزعى وتجار السيارات، تفشى ظاهرة الأوفر برايس بالعديد من طرازات وأنواع العلامات التجارية اليابانية، خاصة مع قلة المعروض، وارتفاع الطلب.

ويتواجد بالسوق المحلية ما يقرب من 8 علامات تجارية، هى: تويوتا، وميتسوبيشى، ونيسان، ومازدا، وسوبارو، وسوزوكى، وهوندا، ولكزس الفاخرة.

وقال أحد موزعى تويوتا، إن الظاهرة تتضح أكثر فى طراز تويوتا كورولا، الذى يعد الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية اليابانية، مؤكدًا أن قلة توافر المستورد، وزيادة فترة الانتظار عن 3 أشهر، دفع الموزعين للبيع بسعر أعلى يصل إلى 40 ألف جنيه، لصغار التجار، وبسعر يتجاوز 50 ألف جنيه للأفراد.

وأشار إلى أن العديد من العملاء الراغبين فى اقتناء تويوتا، لجأوا مع وصول سعر البيع لمستويات قياسية إلى المعارض التابعة لشركة تويوتا إيجيبت، بهدف حجز السيارة بالسعر الرسمى، على أن يتم استلامها بعد 3 أشهر.

وأوضح أن تويوتا تعانى من ظاهرتين متناقضتين، الأولى هى الأوفر برايس على كورولا، والثانية وجود خصومات على طراز فورتشنر، وCH-R، مع تزايد المعروض وقلة الإقبال.

وأكد مصدر بشركة المتحدة لتجارة السيارات، الموزع المعتمد لميتسوبيشى موتورز، أن ارتفاع الطلب على موديلات العلامة التجارية الجديدة «أكليبس كروس» تسبب فى وصول الأوفر برايس عليها إلى 60 ألف جنيه، وامتداد قوائم انتظار الموزعين المعتمدين لأكثر من 3 أشهر.

وأشار إلى أنه على الرغم من طرح ميتسوبيشى اكسباندر رسميًا، الثلاثاء الماضى، إلا أن ضعف الكميات المستوردة والتى لم تتجاوز 80 سيارة، مقارنة بعدد شبكة الموزعين، كانت السبب فى وصول الأوفر بريس على لمستوى 20 ألف جنيه على الفئة الأولى، و30 ألفاً على الفئة الثانية.

كانت دايموند موتورز، وكلاء ميتسوبيشى فى مصر، قد أعلنت خلال حفل أقيم منتصف الأسبوع الماضى، عن طرح ميتسوبيشى اكسباندر، المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر، متعددة الاستخدامات، بمحرك سعة 1.5 لتر، وقوة 103 حصان.

وتوقع أن يشهد الأوفر برايس على اكسباندر ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، حال اعتماد الوكيل على توفيرها للموزعين بكميات محدودة تفوق الطلب عليها من قبل الراغبين فى شرائها.

وأكد أحد موزعى نيسان، أن تأخر عمليات الإفراج عن مكونات طرازى نيسان صنى سنترا، تسبب فى تأجيل عمليات التسليم لفترة تصل إلى 15 يومًا، الأمر الذى مهد الطريق أمام الموزعين والتجار للبيع بسعر أعلى من الرسمى، بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه.

وقال مصدر مسئول بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن الأوفر برايس على طرازات مازدا يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن الأوفر برايس ارتفع الفترة الماضية على سوبارو xv ليتجاوز 25 ألف جنيه، فى حين يتم بيع امبريزا بالسعر الرسمى، نظرًا لارتفاع لعدم إقبال المستهلك عليها.

وبسؤاله عن سوزوكى، وهوندا، قال إن العلامتين يتم بيعهما بالسعر الرسمى نظرًا لعدم وجود قائمة عملاء لهما، علاوة عن عدم توافر العديد من الطرازات.

ووفقًا للاحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «اميك»، ارتفعت مبيعات السيارات اليابانية المنشأ، خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة %13، مسجلة 19 ألفًا، و801 وحدة، مقابل 17 ألفًا، و801 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا، بعد تمكنها من تسليم 11 ألفًا، و723 سيارة خلال تلك الفترة، فيما جاءت تويوتا فى المركز الثانى فى قائمة العلامات اليابانية الأعلى مبيعًا، بإجمالى 4159 وحدة.

واستطاعت ميتسوبيشى احتلال المركز الثالث، بإجمالى 2576 سيارة، فيما حازت سوبارو المركز الرابع، بعد تمكنها من بيع 666 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو.

وحصدت مازدا المركز الخامس، بعد أن تمكنت من بيع 366 سيارة، أما المركز السادس فكان من نصيب سوزوكى، التى استطاعت على مدار النصف الأول من بيع 168 سيارة.

واقتنصت هوندا المركز السابع، بإجمالى 164 سيارة، فيما اكتفت لكزس بالمركز الثامن والأخير، بعدد سيارتين فقط.