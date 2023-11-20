«الأوفر برايس» يرفع أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة» إلى 880 ألف جنيه

اتجه عدد من موزعى وتجار السيارات لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفروضنها على سيارات «شيفروليه الدبابة» الفئة الأولى إلى 880 ألف جنيه فى السوق المحلية.

يذكر أن الأسعار الرسمية لسيارات شيفروليه الدبابة «إكسسوارات» للفئة الأولى تقدر بحوالى 703 آلاف، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» وكيل «شيفروليه» في مصر.

فى سياق متصل، قال أحد تجار السيارات، إن العديد من الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» قاموا برفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” التى يفرضونها على شاحنات «شيفروليه الدبابة» فى ضوء نقص الكميات المعروضة والموردة من قبل وكيلها المحلى، بالإضافة إلى جنى أكبر قدر من المكاسب.

وأضاف أن الاتجاه العام للعاملين فى مجال سوق السيارات يسير نحو رفع الأسعار بشكل عشوائى وبدون مبرر بهدف الوصول للإيرادات والأرباح المستهدفة شهريًا.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ، تصدرت “شيفروليه” مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 72% مسجلة نحو 4 آلاف و 603 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات البالغة نحو 6 آلاف و381 مركبة.