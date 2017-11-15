الأوفر برايس يرفع أسعار سوزوكي 7 راكب إلى 130 ألف جنيه

أحمد شوقي سجلت سوزوكي- ميكروباص- 7 راكب ارتفاعا في الأسعار لدى شبكة الموزعين والتجار ليصل سعرها إلى 130 الف جنيه؛ بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه على السعر الرسمي الصادر عن وكيل العلامة اليابانية. وأرجع أحد موزعي سوق السيارات ذلك إلى أزمة تراجع الطاقة التشغيلية لمصانع التجميع المحلي على خلفية نقص المكونا

أحمد شوقي

سجلت سوزوكي- ميكروباص- 7 راكب ارتفاعا في الأسعار لدى شبكة الموزعين والتجار ليصل سعرها إلى 130 الف جنيه؛ بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه على السعر الرسمي الصادر عن وكيل العلامة اليابانية.

وأرجع أحد موزعي سوق السيارات ذلك إلى أزمة تراجع الطاقة التشغيلية لمصانع التجميع المحلي على خلفية نقص المكونات؛ مما أدى لنقص المعروض في السوق ومن ثم رفع الأسعار.

ولفت إلى أن الأزمة تجتاح كل الطرازات المجمعة محليا وعددا محدودا من السيارات المستوردة؛ بسبب تقليل الوكلاء حجم تعاقداتهم بداية العام الحالى بسبب الركود الذي يجتاح السوق منذ العام الماضي؛ لكن انتعاش الطلب بداية الربع الثالث من 2017 على خلفية العروض والخصومات التي طرحها الوكلاء أدى لتصريف المخزون في ظل عدم قدرة الوكلاء على تلبية كل طلبات الشراء.

يذكر أن سوزوكي ميكروباص سجلت نموا في المبيعات خلال الربع الثالث من 2017 لتسجل 410 سيارة خلال يوليو و394 في أغسطس؛ مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام الذي لم تتجاوز مبيعاته الشهرية 280 سيارة، لكن مبيعات سوزوكي ميكروباص انخفضت خلال سبتمبر الماضي بشكل عنيف لتسجل 135 وحدة.

وما زالت السيارة في صدارة سوق سيارات النقل الجماعي بمصر وفق أحدث إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ حيث بلغت مبيعاتها الإجمالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 2589 سيارة؛ بفارق 907 وحدات عن تويوتا هايس صاحبة المركز الثاني.

والأوفر برايس هو مبلغ إضافي على سعر السيارة يفرضه الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، عوضا عن الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي.

