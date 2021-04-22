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«الأوفر برايس» يرتفع من جديد على سيارات «أوبل كروس لاند».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 339 إلى 369 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 3:15 م, الخميس, 22 أبريل 21 3:15 م, الخميس, 22 أبريل 21

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أعلن عدد من موزعي السيارات، عن زيادات سعرية على طرازات «أوبل كروس لاند»- بشكل غير رسمي- تحت مسمى “الأوفر برايس” بقيمة بلغت 4 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك من 339 إلى 369 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أبريل الحالي.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

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ويوضح الجدول التالي؛ أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» خلال أبريل:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Elegance3353394 آلاف جنيه
H/L3653694 آلاف جنيه
القيمة بألاف جنيه
اوبل كروس لاند

من جهته أرجع أحد موزعي السيارات زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «أوبل كروس لاند»، إلى قلة المعروض وانخفاض الكميات المطروحة داخل السوق، التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًّا.

ولفت إلى أن أغلب الموزعين والتجار يفرضون مبالغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء تحت مسمى “الأوفر برايس” للتسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات والانتظار.

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وينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أوبل كروس لاند 2021
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بقلم المال - خاص

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