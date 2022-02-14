سيــارات

«الأوفر برايس» يرتفع من جديد على سيارات «إم جي 5».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 246 إلى 294 ألف جنيه
أحمد عوض 3:45 م, الأثنين, 14 فبراير 22 3:45 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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ارتفعت قيمة الزيادات السعرية التي يفرضها الموزعون والتجار – بشكل غير رسمى- على طرازات «إم جي 5» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 4 إلى 12 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغا إضافيا يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المَبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن طرازات «MG5» كانت تباع بزيادات سعرية – بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين بقيمة بلغت 6 آلاف جنيه لبعض الفئات خلال الأسبوع الماضي.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي 5» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Classic2422464
Comfort262غير متوفرة
Luxury28229412
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «إم جى 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

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وفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 ألف كم.

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بقلم أحمد عوض

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