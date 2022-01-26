سيــارات

«الأوفر برايس» يرتفع من جديد على سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 191 إلى 227 ألف جنيه
أحمد عوض 2:01 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 2:01 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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ارتفعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها الموزعين والتجار – بشكل غير رسمى- على طرازات «شيري أريزو 5» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 3 إلى 7 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن طرازات «شيرى أريزو 5» كانت تباع بالسعر الرسمي لمختلف الفئات خلال الأسبوع الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار طرازات «شيري أريزو 5» في مصر:

الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
M/T1881913
A/T BL2012076
H/L2202277
القيمة بآلاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي سيارات «شيري»، ارتفاع أسعار طرازات «أريزو 5» إلى نقص الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًا،

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ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وفقًا للبيانات المعلنة عن «شيرى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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