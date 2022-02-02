سيــارات

«الأوفر برايس» يرتفع لمستويات قياسية على «شيفروليه أوبترا».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 244.5 إلى 251 ألف جنيه
أحمد عوض 6:05 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 6:05 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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ارتفعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار – بشكل غير رسمى- على سيارات «شيفروليه أوبترا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتصل إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن طرازات «شيفروليه أوبترا» كانت تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين، بقيمة تتراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسبوع الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
H/L224.5244.520
T/L23125120
القيمة بآلاف جنيه

من جهته، أرجع أحد الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية «شيفروليه»، ارتفاع أسعار سيارات «أوبترا» إلى نقص الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية المحلية مما تسبب في اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.

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وينتمي طراز «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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