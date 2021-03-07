سيــارات

«الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «هيونداي توسان» إلى 40 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 475 و630 ألف جنيه
أحمد عوض 9:19 م, الأحد, 7 مارس 21 9:19 م, الأحد, 7 مارس 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «هيونداي توسان» بشكل غير رسي من جانب الموزعين والتجار تحت مسمي “الأوفر برايس”؛ بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه لتباع للمستهلك من 475 و630 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

تعرض طرازات «هيونداي توسان 2021»- بأسعار رسمية – تتراوح بين 435 إلى 590 ألف جنيه لمختلف الفئات.

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ويقصد بـ«الاوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول لقوائم الحجوزات.

أرجع أحد موزعي السيارات، الزيادات السعرية على طرازات «توسان 2021»، إلى الإقبال المتزايد من جانب المستهلكين فى ظل نقص الكميات الموردة داخل السوق التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.

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وأكد أن هناك اتفاق بين موزعو “هيونداي” على تثبيت قيمة “الأوفر برايس” على طرازات “توسان” لمختلف الفئات داخل السوق.

وينتمي طراز «هيونداى توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 180 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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بقلم أحمد عوض

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