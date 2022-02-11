«الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «شيفروليه الفان N300».. تعرف على الأسعار

ارتفعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها الموزعون والتجار، بشكل غير رسمي، على سيارات «شيفروليه الفان N300» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتصل إلى 6500 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المَبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «شيفروليه الفان N300» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات الفئة الكاملة 178.5 185 6.5 القيمة بآلاف جنيه

من جهته أرجع أحد موزعي سيارات «شيفروليه» ارتفاع أسعار طرازات «شيفروليه فان N300» إلى نقص الكميات المعروضة والموردة داخل السوق المحلية التى لا تتناسب مع حجم الطلب.