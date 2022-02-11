سيــارات

«الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «شيفروليه الفان N300».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بسعر 185 ألف جنيه
أحمد عوض 3:32 م, الجمعة, 11 فبراير 22 3:32 م, الجمعة, 11 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها الموزعون والتجار، بشكل غير رسمي، على سيارات «شيفروليه الفان N300» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتصل إلى 6500 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المَبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار «هافال H6» موديل 2022 في مصر

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «شيفروليه الفان N300» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
الفئة الكاملة178.51856.5
القيمة بآلاف جنيه

من جهته أرجع أحد موزعي سيارات «شيفروليه» ارتفاع أسعار طرازات «شيفروليه فان N300» إلى نقص الكميات المعروضة والموردة داخل السوق المحلية التى لا تتناسب مع حجم الطلب.

اقرأ أيضا  «مانسكو» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «بيجو 5008».. تعرف على التفاصيل
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

مواصفات وأسعار «هافال H6» موديل 2022 في مصر

أحمد عوض 11:49 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

تتصدرها «كيا سبورتاج».. ترتيب السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال يناير 2022 (جراف)

أحمد عوض 11:49 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

«فيات تيبو» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال يناير 2022 (جراف)

أحمد عوض 12:41 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

مواصفات وأسعار «هافال جولايون» موديل 2022 في مصر

أحمد عوض 10:41 م, الخميس, 10 فبراير 22

أسعار السيارات المستعملة.. كيا سيراتو 2015 تتراوح بين 275 و375 ألف جنيه

أحمد شوقي 8:09 ص, الخميس, 10 فبراير 22

«تويوتا» تحتفظ بصدارة تراخيص «الميكروباص» بلغ خلال يناير 2022

أحمد عوض 6:33 ص, الخميس, 10 فبراير 22