«الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «إم جي 6».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 305 إلى 330 ألف جنيه

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادة أسعار طرازات «إم جي 6» -بشكل غير رسمى- تحت مسمى “الأوفر برايس”؛ بقيمة تتراوح بين 2 إلى 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال شهر مايو الحالي.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة للعملاء، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول في قوائم الانتظار والحجوزات.

ويوضح الجدول التالي؛ أسعار سيارات «إم جي 6» خلال مايو الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات STD 288 غير متوافرة – Comfort 303 305 2 Luxury – Black 318 325 7 Luxury – Red 323 330 7 القيمة بألاف جنيه

ينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.