سيــارات

«الأوفر برايس» يرتفع على «سيات إبيزا» إلى 50 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بنحو 325 ألف جنيه
أحمد عوض 11:58 م, السبت, 30 أكتوبر 21 11:58 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر خلال شهر أكتوبر الحالى، عن زيادة أسعار طرازات «سيات إبيزا» بشكل غير رسمى من جانب بعض الموزعين والتجار تحت مسمى “الأوفر برايس”، لتصل إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

‪ ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار

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ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار طرازات «سيات إبيزا» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Reference27532550
القيمة بآلاف جنيه

ينتمى طراز «سيات ابيزا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم /ساعة، فى غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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