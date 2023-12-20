«الأوفر برايس» يدفع أسعار «شيفروليه الدبابة» لحاجز المليون جنيه

اتجه عدد من موزعى وتجار السيارات لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها تحت مسمى «الأوفر برايس» على طرازات «شيفروليه الدبابة» لتتخطى حاجز المليون جنيه فى السوق المحلية.

ويذكر أن الأسعار الرسمية لسيارات شيفروليه الدبابة «إكسسوارات» تتراوح بين 712.5 إلى 789 ألف جنيه، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» وكيل «شيفروليه» في مصر.

وأرجع أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه»، ارتفاع أسعار مركبات «شيفروليه الدبابة» إلى نقص الكميات الموردة من قبل وكيلها المحلى لاسيما مع اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب داخل سوق السيارات.

وأضاف أن الاتجاه العام للعاملين فى مجال سوق السيارات يسير نحو رفع الأسعار بهدف تعظيم حجم المكاسب والوصول للإيرادات والأرباح المستهدفة سنويًا.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت “شيفروليه” على مبيعات شاحنات النصف نقل «البيك أب» فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 73% مسجلة نحو 5 آلاف و168 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات البالغة نحو 7 آلاف و60 مركبة.