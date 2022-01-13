سيــارات

«الأوفر برايس» يتراجع من جديد على سيارات «كيا أكسيد».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 395 إلى 435 ألف جنيه
أحمد عوض 5:35 م, الخميس, 13 يناير 22 5:35 م, الخميس, 13 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها موزعي وتجار السيارات – بشكل غير رسمى- على طرازات «كيا أكسيد» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 20 إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

اقرأ أيضا  تعرف على أسعار «سيات إبيزا» فيس ليفت موديل 2022

يذكر أن طرازات «كيا أكسيد» كانت تباع بزيادات سعرية من جانب بعض الموزعين بقيمة وصلت إلى 45 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «كيا أكسيد» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
H/L37539520
T/L41043525
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «أكسيد» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

اقرأ أيضا  بعد انتهاء «الأوفر برايس».. تعرف على أسعار «أوبل كورسا» في مصر

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

سعر ومواصفات «سوزوكي ارتيجا» موديل 2022

أحمد عوض 5:23 م, الخميس, 13 يناير 22

«تيجو 7» تستحوذ على 37% من تراخيص سيارات «شيري» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

أحمد عوض 5:08 م, الخميس, 13 يناير 22

أسعار ومواصفات «إم جي ZS» موديل 2022

أحمد عوض 4:57 م, الخميس, 13 يناير 22

تتصدرها «صني».. ترخيص 1638 سيارة من «نيسان» بوحدات المرور خلال ديسمبر (جراف)

أحمد عوض 4:36 م, الخميس, 13 يناير 22

«القصراوى» فى طريقها لتوريد أول دفعة من ميكروباص «جولدن دراجون» لمبادرة الإحلال

أحمد عوض 10:06 ص, الخميس, 13 يناير 22

«مرسيدس» تقتنص %67.5 من تراخيص الطرازات الفاخرة

أحمد عوض 6:28 ص, الخميس, 13 يناير 22