«الأوفر برايس» يتراجع من جديد على سيارات «كيا أكسيد».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 395 إلى 435 ألف جنيه

تراجعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها موزعي وتجار السيارات – بشكل غير رسمى- على طرازات «كيا أكسيد» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 20 إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يذكر أن طرازات «كيا أكسيد» كانت تباع بزيادات سعرية من جانب بعض الموزعين بقيمة وصلت إلى 45 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «كيا أكسيد» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات H/L 375 395 20 T/L 410 435 25 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «أكسيد» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.