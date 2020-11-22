«الأوفر برايس» يتراجع للأسبوع الثاني .. هبوط أسعار السيارات في مصر (فيديو)

شهدت أسعار السيارات في مصر تراجعًا بشكل غير رسمي من جانب الموزعين والتجار للأسبوع – الثاني على التوالى- التى تراجعت قيمة “الأوفر برايس” على مجموعة من الطرازات لمختلف العلامت التجارية المطروحة فى السوق المحلية.

وتضمنت قائمة الطرازات التى تراجعت أسعارها بشكل غير رسمي “أوبل استرا، وشيري أريزو 5، وشيفروليه كابتيفا، وإم جي RX5، وإم جي 5، وتويوتا كورولا، وهيونداي أكسنت RB، وهيونداي إلنترا HD، ورينو ميجان” بقيمة تتراوح بين 2 و7 آلاف جنيه لمختلف الفئات.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة تحت وطأة التسليم الفورى للمستهلكين دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

أرجع عدد من موزعي السيارات انخفاض قيمة “الأوفر برايس” داخل السوق إلى توافر المعروض الذى نتج عن تسليم أغلب الوكلاء حصص جديدة للموزعين بكميات إضافية عن الأشهر الماضية.

وأضافوا أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا نسبيًا فى الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها من جانب المستهلكين؛ وهو ما أسهم فى الضغط على التجار لتخفيض قيمة “الأوفر برايس” فى ضوء الترويج عن طرازاتها وجذب أكبر شريحة من العملاء.

وتوقعوا أن يختفي “الأوفر برايس” على أغلب الطرازات، بخلاف تراجع أسعار السيارات في مصر داخل السوق خلال الأسابيع المقبلة.

ويوضح الفيديو التالي: تطور حركة أسعار السيارات وهبوط قيمة “الأوفر برايس” داخل السوق المحلية: