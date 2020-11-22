سيــارات

«الأوفر برايس» يتراجع للأسبوع الثاني .. هبوط أسعار السيارات في مصر (فيديو)

بقيمة تتراوح بين 2 و7 آلاف جنيه
أحمد عوض 9:30 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 9:30 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار السيارات في مصر تراجعًا بشكل غير رسمي من جانب الموزعين والتجار للأسبوع – الثاني على التوالى- التى تراجعت قيمة “الأوفر برايس” على مجموعة من الطرازات لمختلف العلامت التجارية المطروحة فى السوق المحلية.

وتضمنت قائمة الطرازات التى تراجعت أسعارها بشكل غير رسمي “أوبل استرا، وشيري أريزو 5، وشيفروليه كابتيفا، وإم جي RX5، وإم جي 5، وتويوتا كورولا، وهيونداي أكسنت RB، وهيونداي إلنترا HD، ورينو ميجان” بقيمة تتراوح بين 2 و7 آلاف جنيه لمختلف الفئات.

اقرأ أيضا  عبر منفذ الإسكندرية.. واردات السيارات تقفز %33 خلال 10 شهور

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة تحت وطأة التسليم الفورى للمستهلكين دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

أرجع عدد من موزعي السيارات انخفاض قيمة “الأوفر برايس” داخل السوق إلى توافر المعروض الذى نتج عن تسليم أغلب الوكلاء حصص جديدة للموزعين بكميات إضافية عن الأشهر الماضية.

اقرأ أيضا  أسعار السيارات المستعملة.. «سوزوكي ألتو» تبدأ من 70 ألف جنيه

وأضافوا أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا نسبيًا فى الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها من جانب المستهلكين؛ وهو ما أسهم فى الضغط على التجار لتخفيض قيمة “الأوفر برايس” فى ضوء الترويج عن طرازاتها وجذب أكبر شريحة من العملاء.

وتوقعوا أن يختفي “الأوفر برايس” على أغلب الطرازات، بخلاف تراجع أسعار السيارات في مصر داخل السوق خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضا  هبوط صادرات السيارات الكورية 22% فى 9 أشهر بسبب كورونا

ويوضح الفيديو التالي: تطور حركة أسعار السيارات وهبوط قيمة “الأوفر برايس” داخل السوق المحلية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا تقفز 46% خلال أكتوبر الماضي

أحمد فراج 12:02 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

أسعار السيارات المستعملة.. «سوزوكي ألتو» تبدأ من 70 ألف جنيه

المال - خاص 5:33 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

أسعار ومواصفات سيارات لادا لارجوس في مصر (صور)

المال - خاص 4:15 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

مواصفات وأسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 (صور)

المال - خاص 2:36 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

الداخلية: مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني إلى 31 ديسمبر

أماني عوض 7:46 م, الخميس, 19 نوفمبر 20

متى تنتهى ظاهرة الأوفر برايس من سوق السيارات المصرية

شريف عيسى 4:04 م, الخميس, 19 نوفمبر 20