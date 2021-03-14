«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «هيونداي توسان» .. تعرف على التفاصيل (جراف)

لتباع للمستهلك من 460 إلى 620 ألف جنيه

كشف رصد أجرتة “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة “الأوفر برايس” على طرازات “هيونداي توسان” إلى 30 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 460 إلى 620 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن أسعار طرازات «توسان» كانت قد قفزت -بشكل غير رسمي – تحت مسمى “الأوفر برايس” من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات، خلال الأسابيع الماضية.

من جهته، أرجع أحد موزعى سيارات هيونداى، تراجع قيمة “الأوفر برايس” على طرازات “توسان” إلى توافر كميات داخل السوق خاصة بعد استلام أغلب الموزعين الحصص والكميات المتفق عليها.

وينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: