سيــارات

«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «هيونداي توسان» موديل 2021.. تعرف على التفاصيل

بعد طرح موديلات 2022
المال - خاص 12:13 م, الأحد, 25 يوليو 21 12:13 م, الأحد, 25 يوليو 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار- بشكل غير رسمي- على طرازات “هيونداي توسان” موديل 2021 تحت مسمى “الأوفر برايس“؛ بقيمة تتراوح بين 5 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، لعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

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يذكر أن أسعار طرازات «توسان» كانت تباع بزيادات سعرية -بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة وصلت إلى 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات “هيونداي توسان” موديل 2021 في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Smart4504555
Smart Plus4804855
Modern51553015
Advanced56558015
Premium60562015
القيمة بألالف جنيه

ينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

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بقلم المال - خاص

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