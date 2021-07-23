«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. وخصومات على بعض الفئات

تباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 320 إلى 483 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار – بشكل غير رسمي – على طرازات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2021 تحت مسمى «الأوفر برايس» إلى 2000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

في المقابل، أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن تقديم خصومات سعرية – بشكل غير رسمي- على طرازات «إلنترا CN7» بقيمة تصل إلى 4 آلاف جينه على بعض الفئات، خلال الشهر الحالى.

ويوضح الجدول التالي؛ تفاصيل أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات SMART 318 320 2 SMART SAFETY 328 330 2 SMART FUN 340 343 3 SMART PLUS 366 363 3- MODERN 391 387 4- ADVANCED 428 423 5- PREMIUM 488 483 5- القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «هيونداى النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.