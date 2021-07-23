سيــارات

«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. وخصومات على بعض الفئات

تباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 320 إلى 483 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 12:40 ص, السبت, 24 يوليو 21 12:40 ص, السبت, 24 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار – بشكل غير رسمي – على طرازات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2021 تحت مسمى «الأوفر برايس» إلى 2000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

في المقابل، أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن تقديم خصومات سعرية – بشكل غير رسمي- على طرازات «إلنترا CN7» بقيمة تصل إلى 4 آلاف جينه على بعض الفئات، خلال الشهر الحالى.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022 (صور)

ويوضح الجدول التالي؛ تفاصيل أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
SMART3183202
SMART SAFETY3283302
SMART FUN3403433
SMART PLUS3663633-
MODERN3913874-
ADVANCED4284235-
PREMIUM4884835-
القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «هيونداى النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

اقرأ أيضا  «الإحصاء»:%19 ارتفاعاً فى قيمة واردات السيارات

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«الجمارك» تؤكد وعاء احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المحلية والمستوردة (مستند)

السيد فؤاد 8:23 م, الخميس, 22 يوليو 21

خصومات على سيارات «شيري تيجو 8» موديل 2021.. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 2:19 م, الخميس, 22 يوليو 21

تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2021

المال - خاص 1:50 م, الخميس, 22 يوليو 21

زيادة 3000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «شيري تيجو 3»

المال - خاص 2:40 م, الأثنين, 19 يوليو 21

أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022 (صور)

المال - خاص 1:52 م, الأثنين, 19 يوليو 21

بإجمالي 158 ألف وحدة.. صادرات السيارات الصينية تسجل رقما قياسيا في يونيو

محمد عبد السند 4:16 م, الأحد, 18 يوليو 21