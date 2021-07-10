سيــارات

«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 8 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 224 إلى 262 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 7:02 م, السبت, 10 يوليو 21 7:02 م, السبت, 10 يوليو 21

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كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار على طرازات «هيونداي أكسنت RB» – بشكل غير رسمي- تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

يذكر أن أسعار سيارات «أكسنت RB» كانت تباع بزيادات سعرية – غير رسمية – من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة وصلت إلى 22 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال الأسابيع الماضية.

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يقصد بـ«الأوفر برايس» المبلغ الإضافي الذي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار سيارات «أكسنت RB» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
A/T2182246
A/T GL SR2282357
A/T GL SR ABS2342417
A/T GL HL2542628
القيمة بألاف جنيه

أرجع أحد موزعي السيارات تراجع قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «هيونداي أكسنت RB»، إلى زيادة الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية، مقارنة بإجمالي الحصص الموردة التى كانت لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي خلال الفترة الماضية.

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ينتمي طراز «هيونداى اكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 11.1 ثانية.

يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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بقلم أحمد عوض

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