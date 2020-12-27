«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «نيسان قشقاي» إلى 10 آلاف جنيه (فيديو)

لتباع للمستهلك من 353 إلى 427 ألف جنيه

تراجعت قيمة “الأوفر برايس” والزيادات السعرية المحلصة من جانب الموزعين والتجار، على سيارات “نيسان قشقاي” إلى 10 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 353 و427 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة تحت وطأة التسليم الفورى للمستهلكين دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

يذكر أن طرازات “نيسان قشقاي” كانت تباع بزيادات سعرية “أوفر برايس” وصلت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

وتباع طرازات «نيسان قشقاي» بأسعار رسمية تتراوح بين 365 و439 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمى طراز «نيسان قشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز “CVT”.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: