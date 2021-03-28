«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «إم جي ZS» إلى 8 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 263 إلى 296 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” عن تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قية “الأوفر برايس” على طرازات «إم جي ZS» من جانب الموزعين والتجار؛ إلى 8 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وتباع سيارات «إم جي ZS» – بأسعار غير رسمية – تتراوح بين 263 إلى 296 ألف جنيه لمختلف الفئات.

يذكر أن أسعار طرازات «إم جي zs» كانت قد شهدت ارتفاعات – غير رسمية – تحت مسمى “الأوفر برايس” بقيمة تصل إلى 11 ألف جنيه خلال الأسابيع الماضية.

تقدم طرازات «MG ZS» – بأسعار رسمية – تتراوح بين 255 إلى 288 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

أرجع أحد موزعي السيارات، تراجع قيمة “الأوفر برايس” على سيارات «إم جي ZS» إلى بدء توافر كميات منها داخل السوق تزامنًا مع استلام الموزعين حصص جديدة خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت إلى أن أسعار السيارات في مصر مرتبطة بآليات العرض والطلب ومدي توافر الكميات المطروحة من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.