سيــارات

«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «إم جي ZS» إلى 8 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 263 إلى 296 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 9:51 م, الأحد, 28 مارس 21 9:51 م, الأحد, 28 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف رصد أجرته “المال” عن تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قية “الأوفر برايس” على طرازات «إم جي ZS» من جانب الموزعين والتجار؛ إلى 8 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وتباع سيارات «إم جي ZS» – بأسعار غير رسمية – تتراوح بين 263 إلى 296 ألف جنيه لمختلف الفئات.

يذكر أن أسعار طرازات «إم جي zs» كانت قد شهدت ارتفاعات – غير رسمية – تحت مسمى “الأوفر برايس” بقيمة تصل إلى 11 ألف جنيه خلال الأسابيع الماضية.

اقرأ أيضا  أحدث أسعار الميكروباص في مصر خلال مارس 2021

تقدم طرازات «MG ZS» – بأسعار رسمية – تتراوح بين 255 إلى 288 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

أرجع أحد موزعي السيارات، تراجع قيمة “الأوفر برايس” على سيارات «إم جي ZS» إلى بدء توافر كميات منها داخل السوق تزامنًا مع استلام الموزعين حصص جديدة خلال الأسبوعين الماضيين.

اقرأ أيضا  مجلس إدارة «جنرال موتورز» يضم 7 سيدات لأول مرة فى تاريخها

ولفت إلى أن أسعار السيارات في مصر مرتبطة بآليات العرض والطلب ومدي توافر الكميات المطروحة من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

اقرأ أيضا  وزيرا قطاع الأعمال والتنمية المحلية يبحثان الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في 4 محافظات

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

هبوط «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا HD».. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 9:52 م, الأحد, 28 مارس 21

خصومات على أسعار سيارات «تويوتا ياريس» تصل إلى 9 آلاف جنيه

المال - خاص 9:39 م, الأحد, 28 مارس 21

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 14 ألف جنيه

المال - خاص 9:38 م, الأحد, 28 مارس 21

نقص المعروض يستدعي «الأوفر برايس» على سيارات «تويوتا كورولا» من جديد.. تعرف على الأسعار

المال - خاص 9:30 م, الأحد, 28 مارس 21

أسعار السيارات.. هبوط «الأوفر برايس» على طرازات «هيونداي توسان»

المال - خاص 9:25 م, الأحد, 28 مارس 21

توقعات بتجاوز مبيعات السيارات المستعملة في مصر 250 ألف وحدة نهاية 2021

شريف عيسى 6:07 م, الأحد, 28 مارس 21