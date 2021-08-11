«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «إم جي ZS» .. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 268 إلى 301 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار – بشكل غير رسمى- على طرازات «إم جي ZS» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ إلى 8 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أغسطس الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن أسعار طرازات «MG ZS» كانت تباع بزيادات سعرية -بشكل غير رسمى- من جانب الموزعين والتجار، بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «إم جي ZS» في مصر، خلال الشهر الحالى: الفئة السعر الرسمى السعر التجاري مقدار الفروقات Classic 260 268 8 Comfort 275 283 8 Luxury 293 301 8 القيمة بألاف جنيه

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.