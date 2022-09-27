«الأوفر برايس» على «نيسان صنى» يلامس 100 ألف جنيه

رفع عدد من الموزعين المعتمدين لـ«نيسان» قيمة الزيادات السعرية غير رسمية التى يفرضونها على طرازات «صنى» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 77 إلى 98 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

تعرض سيارات «نيسان صنى» بأسعار تتراوح بين 360 إلى 410 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

قال أحد تجار السيارات إن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من موزعى «نيسان» لاقرار زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «صنى» بشكل عشوائى وسط تراجع الكميات المعروضة من منافسيها داخل السوق المحلية.

وأضاف أن الموزعين والتجار استغلوا الأزمة التى تواجه سوق السيارات من نقص المعروض وتوقف حركة الاستيراد من خلال التحكم فى آليات التسعير وفرض مبالغ إضافية رغم تراجع الطلب على شراء المركبات من قبل المستهلكين.

وتنتمى «صنى» لفئة السيارات السيدان الاقتصادية، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

دعمت سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- زجاج كهربائى- قفل مركزى – امكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتقدم سيارات نيسان صنى فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا- خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب- مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».