«الأوفر برايس» على «شيفروليه أوبترا» يقفز إلى 55 ألف جنيه

رفع عدد من الموزعين المعتمدين لـسيارات «شيفروليه» قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة تصل إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

من جهته، كشف أحد تجار السيارات، عن اتجاه عدد من موزعى «شيفروليه» لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازات «أوبترا»؛ تزامنًا مع نقص إجمالى الحصص الموردة من قبل وكيلها المحلى.

وقال إن شركة «المنصور للسيارات» أخطرت بعض موزعيها المعتمدين بنقص الكميات المنتجة والموردة من طرازات «أوبترا»، تمهيدًا لتوقف إنتاجها محليًا بمصانع «جنرال موتورز» خلال الأشهر المقبلة على خلفية انتهاء مخزون مكونات إنتاج السيارة لدى الشركة العالمية.

وتتوافر طرازات «شيفروليه أوبترا» عبر فئتين بأسعار تتراوح من 270.5 إلى 277 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وينتمى طراز «أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 110 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وزودت السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائدتين هوائيتين أماميتين – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع اليكترونى للفرامل EBD».

ودعمت طرازات «أوبترا» بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائى أمامى وخلفى – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «كمبيوتر بلوحة القيادة – مقابض الأبواب بلون السيارة – جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق – إمكانية التحكم فى مستوى وضعية مقعد السائق – طى المقاعد الخلفية – فرش المقاعد من القماش أو الجلد».

وتحتوى «أوبترا» على نظام ترفيهى مكون من «عدد 4 سماعات صوتية – راديو- CD مدخل USB – مخرج صوت AUX – بلوتوث – امكانية التحكم فى مستوى الصوت عبر عجلة القيادة – حساسات خلفية – فتحة سقف كهربائية – فرش جلد – عجلة القيادة متعددة الوسائط – زجاج تعتيم خلفى – مرايات جانبية بإشارات جانبية – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه أوبترا» على حصة سوقية %5.9 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب المنتجة محليًا فئة «Car – C»، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 1680 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.