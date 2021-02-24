سيــارات

«الأوفر برايس» على سيارات «نيسان قاشقاي» يصل إلى 15 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 381 و460 ألف جنيه
المال - خاص 12:18 ص, الخميس, 25 فبراير 21 12:18 ص, الخميس, 25 فبراير 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة قيمة «الأوفر برايس» على سيارات «نيسان قاشقاي» إلى 15 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 381 و460 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

يذكر أن الأسعار الرسمية لطرازات «نيسان قاشقاي» تتراوح بين 371.4 و445.5 ألف جنيه لمختلف الفئات.

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ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي يتم إقرارة من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وينتمى طراز «قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة قدرها115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز “CVT”.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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