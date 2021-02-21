«الأوفر برايس» على سيارات «نيسان جوك» يقفز إلى 20 ألف جنيه (فيديو)

لتباع للمستهلك من 362 و403 آلاف جنيه

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة قيمة «الأوفر برايس» على سيارات «نيسان جوك» إلى 20 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 362 و403 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري دون الدخول لقوائم الحجوزات.

ويذكر أن طرازات «جوك» تقدم بأسعار رسمية تتراوح بين 352.5 و383.5 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمي طراز “نيسان جوك” لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: