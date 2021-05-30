سيــارات

«الأوفر برايس» على سيارات «فيات تيبو» يصل إلى 14 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 206 إلى 310 آلاف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 10:47 م, الأحد, 30 مايو 21 10:47 م, الأحد, 30 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن ارتفاع أسعار طرازات «فيات تيبو» – بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة تتراوح بين 5 إلى 14 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال مايو الحالي.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

اقرأ أيضا  «تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور خلال أبريل الماضي (جراف)

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «فيات تيبو» في السوق المحلية خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
M/T- F/O1982068
M/T-H/L2132196
A/T26327714
H/L3053105
القيمة بالألف جنيه

دعمت سيارات «فيات تيبو M/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “مانيوال”.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار سيارات «ستروين C5» موديل 2021 (فيديو)

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

اقرأ أيضا  زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «سيات أتيكا»

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر فيات تيبو 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الصناعة يقدم توضيحات لـ«الجمارك» بشأن قرار اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية (مستند)

السيد فؤاد 10:30 م, الأحد, 30 مايو 21

مواصفات وأسعار سيارات «هوندا سيفيك» موديل 2021

المال - خاص 5:02 م, الأحد, 30 مايو 21

«الملاكى» تهمين على تراخيص «الزيرو»فى مصر خلال الشهر الماضى

أحمد شوقي 6:58 ص, الأحد, 30 مايو 21

الخصومات على الطرازات الراكدة تفشل فى إنعاش سوق السيارات

أحمد عوض 6:52 ص, الأحد, 30 مايو 21

مبيعات المركبات التجارية تنمو 179% داخل الاتحاد الأووربى خلال أبريل

أحمد شوقي 6:51 ص, الأحد, 30 مايو 21

عن إخلاء المعارض خلال 3 أشهر.. رئيس رابطة السيارات : الناس منهارة وهنقلبها مطاعم حال التنفيذ (فيديو)

محمد مجدي 1:18 ص, الأحد, 30 مايو 21