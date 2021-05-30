«الأوفر برايس» على سيارات «فيات تيبو» يصل إلى 14 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 206 إلى 310 آلاف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن ارتفاع أسعار طرازات «فيات تيبو» – بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة تتراوح بين 5 إلى 14 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال مايو الحالي.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «فيات تيبو» في السوق المحلية خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات M/T- F/O 198 206 8 M/T-H/L 213 219 6 A/T 263 277 14 H/L 305 310 5 القيمة بالألف جنيه

دعمت سيارات «فيات تيبو M/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “مانيوال”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.