«الأوفر برايس» على سيارات «فولكس فاجن تيجوان» يصل إلى 35 ألف جنيه (فيديو)

لتباع للمستهلك من 570 إلى 665 ألف جنيه

في رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، حيث شهدت ارتفاع قيمة “الأوفر برايس” على طرازات “فولكس فاجن تيجوان” إلى 35 ألف جنه، لتباع للمستهلك من 570 إلى 665 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري دون الدخول لقوائم الحجوزات.

يذكر أن تقدم طرازات «فولكس فاجن تيجوان» – بأسعار رسمية – تتراوح بين 559.9 و629.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمى طراز «تيجوان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: