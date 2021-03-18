بورصة وشركات

«الأوروبي للتنمية» يدعم «زيتا فارما» للحصول على اعتماد مصنعها من هيئة الدواء

يسمح الاعتماد لشركة زيتا فارما بتصدير منتجاتها الصيدلانية والدوائية إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وإفريقيا
مصطفى طلعت 3:27 م, الخميس, 18 مارس 21 3:27 م, الخميس, 18 مارس 21

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بدأ البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تقديم الدراسات الاستشارية لمصنع زيتا فارما “Zeta Pharma” في مصر للتأهل للحصول على اعتماد ممارسات التصنيع الجيد الأوروبي.

وبحسب بيان صادر عن “زيتا”، يسمح الاعتماد لشركة زيتا فارما بتصدير منتجاتها الصيدلانية والدوائية إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وإفريقيا.

قال أحمد البنا ، رئيس مجلس إدارة شركة زيتا فارما أن الدراسات الاستشارية سوف تركز على مجالات رئيسية تتضمن ضمان الجودة وتكنولوجيا المعلومات والتحقق من المرافق وإعداد ملفات المستندات الفنية المشتركة للتسجيل في أوروبا مما يسهل نفاذ منتجات و أدوية زيتا فارما إلى أوروبا.

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كما تستهدف الدراسات وضع خطط التطوير المستقبلي للشركة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم تمويله ضمن تسهيلات الاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدول جنوب وشرق البحر المتوسط من خلال برنامج “التعاون المصري الأوروبي” ويستمر العمل به حتى مطلع العام المقبل 2022.

وأضاف البنا أن زيتا فارما تأسست عام 2010 لتمثل قيمة مُضافة في صناعة الأدوية المصرية، حيث ساهمت الشركة بشكل فعال في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي في مصر.

فضلا عن طرحها الكثير من المنتجات عالية الجودة وتأسيس شراكات دولية ناجحة حيث حصلت على الوكالة الحصرية من الشركة الدنماركية الشهيرة “Pharmacosmos” بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى من دول الاتحاد الأوربي، لافتا إلى أن زيتا فارما تخطط لطرح ما يزيد عن 60 دواء على مدار السنوات الثلاث القادمة.

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يذكر أن مصنع زيتا فارما بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات على مساحة 8000 متر مربع وتم الانتهاء من تركيب خطوط الأنتاج ومخطط ترخيصه من هيئة الدواء المصرية في الربع الثاني من العام الجاري.

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في القارات الثلاث، ويعتبر البنك مملوكًا ل69 دولة وكذلك هو تابع للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتهدف استثماراته لجعل الاقتصاديات في تلك المناطق اقتصاديات خضراء وتنافسية وشاملة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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