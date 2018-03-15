الأوروبي للإنشاء يشتري حصة في بنك عوده اللبناني

رويترز

قال بنك عوده اللبناني، اليوم، إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اشترى حصة 2.51% في بنك عوده، وهو أول استثمار للبنك الأوروبي في لبنان.

وأكد البنك الأوروبي للإنشاء، وهو بنك للتنمية متعدد الأطراف، أن الاستثمار في أكبر بنوك لبنان يستهدف دعم أسواق المال اللبنانية وإعطاء دفعة للاقتصاد عمومًا وتقوية القطاع المالي.

وديون لبنان من أكبر الديون الحكومية في العالم من حيث نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي. ويتباطأ النمو الاقتصادي بسبب الحرب في سوريا وأزمة سياسية في البلاد مستمرة منذ سنوات.

وقال سوما تشاركابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء، في بيان: ”القطاع المالي اللبناني هو العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي للبلاد وسمعتها الدولية. دعم عمليات بنك عوده وحوكمة الشركات شرط ضروري للمحافظة على متانة الاقتصاد في ظل بيئة صعبة بالمنطقة“.

بدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير العمل في لبنان في 2017. ويقول إنه يرغب في دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص هناك وتشجيع استخدام الطاقة المستدامة وإصلاح قطاع الطاقة وتحسين توصيل الخدمات العامة.

وسبق أن عمل البنك الأوروبي للإنشاء مع الوحدتين المصرية والتركية لبنك عوده، في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة.

وأعلن البنك الأوروبي، اليوم الخميس أيضًا، التوقيع على خط تمويل للتجارة بقيمة 50 مليون دولار مع فرنس بنك ثالث أكبر بنك لبناني.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان اليوم إتمام استثمار في أسهم بنك عوده، أكبر مجموعة مصرفيّة في لبنان وإحدى المؤسّسات المصرفيّة الإقليميّة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر أن هذا هو أوّل استثمار للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان وأوّل استثمار له في رأسمال مؤسّسة مصرفيّة في منطقة جنوب وشرق المتوسّط.

وسيتملك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أسهماً عاديّة في بنك عوده مدرجة في بورصة بيروت تمثل تقريباً 2.51% من مجموع أسهم بنك عوده العاديّة،

ووفق البيان، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذا الاستثمار إلى دعم السوق المالي اللبناني والى تفعيل أداء الاقتصاد اللبناني عموماً مع احتمال لعب دور رئيسي في توسيع القطاع المالي وتقويته. ويسعى بنك عوده إلى تعزيز وترسيخ موقعه القيادي في لبنان والى تدعيم موقعه في الأسواق الرئيسيّة الأخرى التي يعمل فيها، وبخاصّة في مصر وتركيّا.

وأصبح لبنان أحد المستفيدين من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أيلول/سبتمبر 2017، حيث انضمّ إلى مصر والأردن والمغرب وتونسكجزء من منطقة جنوب وشرق البحر المتوسّط (SEMED)، التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويشارك في السياسات الإصلاحيّة لديها منذ العام 2012.

وفي أيّار/مايو 2017، انضمّت الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة إلى قائمة المستفيدين من استثمارات البنك. وقد استثمر البنك حتّى الآن أكثر من 6.5 مليار يورو في 170 مشروعاً في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسّط.

