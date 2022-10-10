«الأوروبي للإنشاء والتعمير» : 800 مليون دولار قروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت ريم السعدي، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك أنفق 800 مليون دولار قروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت خلال مؤتمر CEO Women في نسخته الأولى لتعزيز مكانة المرأة الريادية في شتى المجالات، أن التحدي الحقيقي ليس في إدارة سيدة أو مرأة لمجالس الإدارات، مشيرة إلى أن المهم هو كفاءة المرأة لتستحق تقلدها لهذه المناصب عن جدارة.

وتدور الجلسة الأولى حول تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعين المصرفي والمالي، من خلال دعم التمكين الاقتصادي، والشمول المالي للمرأة والتمويل المستدام للمشروعات النسائية.