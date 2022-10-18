«الأوروبي للإعمار» : 900 مليون دولار خطوطا تمويلية لـ 11 بنكا محليا بمصر

قالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك وفر خطوطا تمويلية بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار، موجهة إلى 11 بنكا محليا بمصر.

وأضافت “السعدي”، خلال كلمتها بورشة عمل تنظمها شركة نستله مصر لمناقشة القضايا البيئية تمهيدا لمؤتمر المناخ، أن المشروعات الخضراء استحوذت علي 300 مليون دولار من حجم تلك التمويلات.

وتابعت أن تلك التمويلات تشمل عدة برامج تنموية ومستدامة منها مشروعات الشباب والمرأة وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة وعدد من القطاعات الرائدة، مؤكدة أن سرعة تحول المصانع للتوافق البيئي هو ربط معدل الروحية بالتحول الأخضر.

وكانت ” أوديل رينو باسو”، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، قد قالت في وقت سابق، إن حجم الاستمارات في مصر بلغت 10 مليارات دولار، منذ عشر سنوات فقط من بدء الشراكة.

وأضافت أن التعاون والشراكة من أهم عوامل الروابط المشتركة مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أن العالم أجمع يواجه أزمة مناخ غير مسبوقة ، وتعد اللحظة الحالية ذات أهمية خاصة للجميع للتعامل مع هذه الأزمة.