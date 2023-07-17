«الأوروبي للإعمار» يقدم قرضا لبنك مصر بقيمة 100 مليون دولار لتوجيهه للمشروعات الصغيرة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر توجه لإقراض المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقال بيان صحفي صادرعن البنك الأوروبي، إن القرض سيساعد في تمويل التوسع في أنشطة بنك مصر خارج منطقة القاهرة الكبرى، وزيادة توافر التمويل متوسط الأجل للمشروعات المصرية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تزال تفتقر إلى الخدمات.



وأضاف البنك الأوروبي أن بنك مصر تأسس عام 1920 وهو ثاني أكبر بنك في مصر، وكان شريكًا له منذ عام 2017 ، عندما وقع أول قرض للأعمال الصغيرة أعقبه تسهيل تمويل تجاري في عام 2018.

كما حصل بنك مصر على حزمة تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار لصالح التجارة والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2020 ودولار أمريكي، و100 مليون قرض للتمويل الأخضر عام 2022.

وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته بالبلاد في عام 2012 ، استثمر البنك أكثر من 10.3 مليار يورو في 164 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد.