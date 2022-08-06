«الأوروبي للإعمار» يعتزم إقراض بنك الكويت الوطني 40 مليون دولار لصالح المشروعات الصغيرة

يخطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض يصل إلى 40 مليون دولار لبنك الكويت الوطني سيتم إقراضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك الأوروبي إن موعد الموافقة على التمويل ستكون في 7 سبتمبر المقبل.



وأضافت أن القرض سيدعم أنشطة الإقراض لبنك الكويت، فضلاً عن توسيع إمكانية الوصول للتمويل من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وكانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤخرًا بحضور خالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر.

وحسبما أفادت وزارة التعاون الدولي، تم خلال اللقاء استكمال المناقشات بشأن فرص التعاون والمبادرات المشتركة خلال قمة المناخ COP27 المقرر انعقادها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي والمشروعات الجارية بين الجانبين، بالإضافة لبحث التعاون الإنمائي في ضوء برنامج “نُوَفِّي”، وتعزيز التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.

وكانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.