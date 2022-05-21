«الأوروبي للإعمار» يدرس تقديم قرض لبنك القاهرة بـ50 مليون دولار لدعم خططه التنموية

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض يصل إلى 50 مليون دولار لصالح بنك القاهرة لدعم خططه التنموية، مشيراً إلى أن موعد الموافقة على التمويل سيكون في 9 يونيو المقبل.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك الأوروبي، سيعمل القرض على تعزيز رأس مال بنك القاهرة، فضلا عن أن هذا التمويل ستصاحبه خطة عمل خاصة بإدارة مسألة المناخ بالشركات.

جدير بالذكر أن «EBRD» استثمر منذ بدء عمله فى مصر خلال العام الماضي أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من %76 منها للقطاع الخاص.

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى أعوام 2018 و2019 و2020.

البنك الأوروبي استثمر أكثر من مليار يورو في مصر العام الماضي

وأعلن البنك أواخر يناير الماضى، عن استثماره أكثر من مليار يورو، خلال عام 2021 فى 20 مشروعا فى البلاد %44 منها فى مجال الاقتصاد الأخضر.

وقال إن %70 من مجمل هذه الاستثمارات ركزت على النوع الاجتماعى والشمول، وكانت %75 من استثماراته محليا لصالح القطاع الخاص.

وكان خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بمصر، قد صرح لـ”المال” فبراير الماضي، بأن مصرفه يتفاوض مع بنوك محلية إسلامية حاليا لتوفير خطوط ائتمان توجه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s» فى العام الجارى.

موضحا أن الهدف من تلك الخطوة هو توسيع تواجد ونطاق عمل المصرف فى السوق المحلية.