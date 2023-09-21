«الأوروبي للإعمار»: مولنا نصف مشروعات بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.. و مصر رائدة في الطاقة المتجددة

قال حمزة الأسعد، رئيس إستراتيجية المناخ لمنطقة جنوب و شرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصرفه يعد أكبر ممول لمشروعات الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا، كما مول نصف مشروعات منطقة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان .

وأضاف – في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم – أنه منذ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP 27 ” تم التوقيع على توليد ما بين 1.7 إلى 1.8 جيجا وات من الطاقة المتجددة في مصر.

وتابع إن البنك يدعم الحكومة في تنفيذ الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والانتقال نحو تحقيقها، مضيفًا أن الكثير من الاستثمارات و الالتزامات التي أعلنت عنها مصر في مجال الطاقة الخضراء تحققت.

وأكد أن مصر تعتبر رائدة في المنطقة من حيث تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هناك تحديات تحتاج معالجتها في مجال استثمارات الطاقة المتجددة مثل المشروعات التي تحمل خطورة وتكون أقل تجارية.

وقال إن البنك يعمل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوضع بنية تحتية جيدة لتنفيذ المشروعات، وأكد سعادته لدعم الإطار التنظيمي للقوانين الخاصة التي يتم وضعها في هذا الإطار .

وأضاف أن البنك يعمل مع السلطات المصرية على تطوير الإستراتيجية الخاصة بالهيدروجين الأخضر.