«الأوروبي لاعادة الإعمار» يستثمر 927 مليون جنيه في إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم تطوير قطاع البنية التحتية الحضرية في مصر من خلال استثمار 927 مليون جنيه مصري (27مليون يورو) في سندات توريق بالعملة المحلية أصدرتها شركة التعمير للتوريق (التعمير)، وهي شركة غرض خاص أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال بيان صحفي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار إن هذا الاستثمار جزء من الإصدار الذي حدث في سبتمبر 2022 بقيمة 20 مليار جنيه مصري وهو أكبر إصدار لسندات التوريق في مصر حتى الآن ويستفيد من ضمان وزارة المالية في البلاد. وتم إدراجه في البورصة المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وقد طورت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 40 مدينة بدعم قوي من القطاع الخاص، بما في ذلك المطورين والمقاولين. وسوف تستخدم الهيئة عوائد إصدار السندات لنفقات رأس المال والتشغيل.

وسيدعم استثمار البنك الأوروبي مجموعة من مشاريع البنية التحتية البلدية التي تغطي مياه الشرب والصرف الصحي وتخزين المياه المعالجة ومحطات الضخ وإنارة الشوارع ونقل الطاقة.

وتقوم مصر بتنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق نمو شامل ومستدام في المدن. وسيقدم البنك حزمة تعاون فني شاملة لمساعدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بناء مسار مستدام لإدارة المياه في إحدى مدنها الجديدة. وسيشمل ذلك تقييماً للمياه مراعياً للجنسانية لضمان أن تعود الحوكمة المستدامة والشاملة لموارد المياه بالفائدة على النساء والرجال على قدم المساواة.

كما سيسهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تطوير منتجات سوق رأس المال الأخضر في البلاد، مع دعم فني مخصص استعداداً لإصدار محتمل للسندات الخضراء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومنذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 10.4 مليار يورو في أكثر من 160 مشروعاً في مصر. ويتعلق أكثر من 55 في المائة من هذه الاستثمارات بالبنية التحتية المستدامة.