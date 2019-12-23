«الأوروبي لإعادة الإعمار» يُعين مديرًا جديدا لمنطقة جنوب وشرق المتوسط

ستتولى الدكتورة هامغارت منصبها في 1 يناير 2020 خلفًا لجانيت هيكمان المتقاعدة من البنك .

قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعيين الدكتورة، هايكه هامغارت مديرًا تنفيذيًا لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التي تضم حاليًا مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة.

«الأوروبي لإعادة الإعمار» : المديرة الجديدة ستبدأ عملها مطلع يناير 2020

وقال بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن هامغارت ستتولي منصبها مطلع يناير 2020، خلفًا لجانيت هيكمان المتقاعدة من البنك.

وسوف تترأس هامغارت، وهي مواطنة ألمانية، العمليات المصرفية للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

ويشجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنمية القطاع الخاص عبر 38 اقتصادًا ناشئًا.

وبدأ الاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط ​​في عام 2012.

وقالت هامغارت إنه “لشرف عظيم أن أتولى مسؤولية أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذه المنطقة الرئيسية للبنك”.

وأضافت أنها تتطلع إلى مزيد من البناء على ما أنجزه زملائها السابقين في العمل من أجل تحقيق اقتصاديات قوية ومستدامة لدعم الأشخاص الذين يعيشون هناك.

وانخرط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العمل في منطقة جنوب وشرق المتوسط بسرعة.

ومنذ أن بدأ عملياته في المنطقة، استثمر أكثر من 10 مليارات يورو؛ لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات الزراعية.

وتسعى لتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية ودعم الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتنمية أسواق رأس المال المحلي.

و كانت الدكتورة هامغارت انضمت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2006 كخبير اقتصادي.

وتم تعيينها مديرة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن عام 2013.

وتولت بعد ذلك المسؤولية عن منطقة شرق المتوسط الأوسع، والتي تشمل لبنان والضفة الغربية وغزة والأردن.

وعملت سابقًا في وحدة المعلومات الاقتصادية ومعهد الدراسات المالية.

وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية لندن الجامعية